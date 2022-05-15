Son dakika... Devrilen ağacın altında kalan adam öldü - Son Dakika
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Son dakika... Devrilen ağacın altında kalan adam öldü

15.05.2022 13:18
Son dakika... Devrilen ağacın altında kalan adam öldü

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan adam hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan adam hayatını kaybetti.

Olay, Çayyaka Mahallesi'nin Boğazova bölgesinde meydana geldi. Mahalle sakini Mehmet Kazak (52) motorlu testere ile kesim yapmaya başladı. Kökünden kesilen tonlarca ağırlıktaki ağaç Kazak'ın üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında kalan adamı gören vatandaşlar, durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı, 112 ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsı ağacın altından çıkardı. 112 ekipleri Kazak'ın öldüğünü tespit etti. Ölen adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Son dakika... Devrilen ağacın altında kalan adam öldü
Son dakika... Devrilen ağacın altında kalan adam öldü
Son dakika... Devrilen ağacın altında kalan adam öldü
Son dakika... Devrilen ağacın altında kalan adam öldü
Son dakika... Devrilen ağacın altında kalan adam öldü

YORUMLAR
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İnegöl, Bursa, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Devrilen ağacın altında kalan adam öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Devrilen ağacın altında kalan adam öldü - Son Dakika
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