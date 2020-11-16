Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kent genelinde gıda ürünü satışı yapan işyerlerinde denetim yapıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Gıda ürünleri satışı yapan işyerlerinde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Rutin şekilde gıda denetimlerini gerçekleştiren ekipler, hijyen, sosyal mesafe, maske kuralarına uymaları konusunda işyerlerine bilgilendirmelerde bulundu.
Ekipler, İçişleri Bakanlığının aldığı koronavirüs kararları çerçevesinde Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan işyerlerinde denetimlerini aralıksız şekilde sürdürecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika