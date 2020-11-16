Son dakika... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Gıda ürünleri satışı yapan işyerlerinde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu