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Son dakika: Diyarbakır'da eğitime katılan itfaiyecilere sertifikaları verildi - Son Dakika

Son dakika: Diyarbakır'da eğitime katılan itfaiyecilere sertifikaları verildi

09.02.2022 11:59
Son dakika: Diyarbakır'da eğitime katılan itfaiyecilere sertifikaları verildi

Son dakika haber: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) iş birliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiye programı eğitimine katılan itfaiyecilere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) iş birliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiye programı eğitimine katılan itfaiyecilere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Sertifika törenine, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, GABB Genel Sekreteri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ali Yücel, İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit de katıldı.

Törende konuşan Vali Karaloğlu, GABB'ın üye belediyeler arasında ortak projelerin gerçekleştirilmesine, seminer ve eğitimler düzenlemesine vesile olan bir birlik olduğunu belirterek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin de tecrübesini paylaşarak, kenti bölgenin belediyecilik eğitimleri için bir merkeze dönüştürme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Bu dönüşüme itfaiyecilik ile başladıklarını ifade eden Karaloğlu, "Bu eğitimi inşallah daha sonra belediyeciliğin diğer şubeleri ile diğer branşlarla da devam ettireceğiz. Ama itfaiyecilik önemli. Hem çalışan arkadaşların kendi can güvenliğini hem de kurtarmaya çalıştıkları yangın alanındaki vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, kurtarılması bakımından çok önemli bir teşkilatımız." dedi.

İtfaiyenin sadece yangınlara müdahale eden değil, her türlü arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve akla ilk gelen teşkilat olması için gayret gösterdiklerini aktaran Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bu tecrübesini üye belediyelerle paylaşmak amacıyla bu eğitim programını GABB ile organize ettiklerini bildirdi.

Karaloğlu, bu ve benzeri eğitimlerin önemine işaret ederek, "Arkadaşlarımızı sürekli dinamik tutabilmek için bu ve benzeri eğitimlere inşallah önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Toplamda 82 itfaiye erine bölgede eğitim verdik. Buradan üye belediyelerimize de bir çağrımız olsun, konusu fark etmez, hangi konuda eksik varsa bize müracaat etsinler. Belediyecilikle, yerel yönetimlerle ilgili her konuda eğitim programı düzenlemek, bilgimizi, tecrübemizi, becerimizi, diğer belediyelerle paylaşmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra eğitime katılan itfaiyecilere sertifikaları verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Diyarbakır'da eğitime katılan itfaiyecilere sertifikaları verildi - Son Dakika


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