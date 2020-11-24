Son Dakika | Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü
24.11.2020 18:42
Son dakika 3. sayfa haberi: Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Dicle- Ergani karayolunda meydana geldi. Dicle ilçesinden Ergani istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Abulhalim M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Abulhalim M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, koronavirüs testinin pozitif olduğunu Genel Kurul'da öğrendi Manchester City, Lionel Messi'yle 10 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu