TÜRK Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır polisi, zırhlı araçlar ile ay yıldız oluşturdu.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü özel harekat ve havacılık şube müdürlükleri, çeşitli gösteriler düzenledi.
Diyarbakır- Batman yolundaki Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasındaki etkinlikte ekipler, zırhlı araçları ile ay yıldız oluşturup, helikopterlerle de geçiş yaptı. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... DİYARBAKIR POLİSİNDEN ZIRHLI ARAÇLARLA 'AY YILDIZ' GÖSTERİSİ - Son Dakika