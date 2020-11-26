Son dakika... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Geceleri boğulur gibi uyanıyordum" - Son Dakika

Son dakika... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Geceleri boğulur gibi uyanıyordum"

26.11.2020 10:59
Son dakika... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR -

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 17 günlük tedavi sonrasında iyileşen Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Uzmanı Esat Taylan Uğurlu, hastalık sürecinde geceleri boğulur gibi uyandığını, yoğun bakıma alınma korkusu...

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 17 günlük tedavi sonrasında iyileşen Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Uzmanı Esat Taylan Uğurlu, hastalık sürecinde geceleri boğulur gibi uyandığını, yoğun bakıma alınma korkusu yaşadığını belirtti.

Uğurlu, AA muhabirine, hem kendi hastalık sürecini hem de hastaların yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı.

Yoğun bakım ve Kovid-19 servislerinden sorumlu olduğu için hastalarla temas kurduğunu, hekim arkadaşlarıyla yoğun bir şekilde hastalarla ilgilendikleri sırada koronavirüse yakalandığını ifade eden Uğurlu, "17 gün gibi ciddi bir dönem atlattım. Nefes darlığı, solunum sıkıntısı, eklem ağrıları gibi sorunlar yaşadım. Bir dönem oksimetre cihazıyla gezdim parmağımda. Özellikle geceleri boğulur gibi uyanıyordum. Bir sabah uyandığımda nefes darlığım olmamıştı. İnşallah bugün de olmasın, olmasın dedim. Böyle günleri sayarak hastalığı geçirdim. Şükürler olsun Rabbime bir daha olmadı ve iyileştim." dedi.

"Ne zaman yoğun bakıma düşerim diye korkular yaşadım"

Özellikle hastaların yaşadıklarına şahit olduğu için aklına birçok şeyin geldiğini aktaran Uğurlu, "Kötüleşen hastalarımızı, normal solunum sıkıntısı çekerken daha sonra entübe ettiğimiz hastalarımızı gördüm. Hekim olarak hastalığı da çok ayrıntılı bildiğimiz için her an her gece 'acaba ne zaman yoğun bakıma düşerim' diye korkular yaşadım. Tedavilerimizi uyguladık, vitaminlerimizi aldık, beslenmemize dikkat ettik. Özellikle hekim arkadaşlarım, hemşire, sağlık personeli arkadaşlarımın desteğiyle çok şükür atlattık." diye konuştu.

"Ne yaparsak yapalım bazı hastalarımızı kaybediyoruz"

Uğurlu, çok sayıda hastanın yoğun bakıma gelişini gördüğünü, girerken büyük korku yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yoğun bakıma giren hastaların tamamına yakını 'Hocam ben de makineye bağlanacak mıyım, ben ölecek miyim' dediğinde her ne kadar biz onlara moral vermeye çalışsak da o hastalardan bazılarının birkaç gün sonra ne yaparsak yapalım entübe edilip hayatını kaybetmesi bizi çok üzüyor?. O acı çok kötü. Çünkü birkaç gün önce hastanızla konuşuyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz, doktorundan temizlikçisine kadar herkes savaşıyor ama ne yaparsak yapalım bazı hastalarımızı kaybediyoruz. İşte bu bize çok acı veriyor."

Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa, Uğurlu, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika... DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Geceleri boğulur gibi uyanıyordum' - Son Dakika


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