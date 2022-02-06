Üye Girişi
Donan Beyşehir Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde yürüyenlere "tehlike" uyarısı - Son Dakika

Donan Beyşehir Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde yürüyenlere "tehlike" uyarısı

06.02.2022 13:15

Konya'nın Beyşehir ilçesinde donan Beyşehir Gölü'nün erimeye yüz tutan buzlu yüzeyinde gruplar halinde yürüyenler tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde donan Beyşehir Gölü'nün erimeye yüz tutan buzlu yüzeyinde gruplar halinde yürüyenler tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Ocak ayında etkili olan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi 24 dereceye kadar düşmesiyle Beyşehir Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Bölgeye giden vatandaşlar, tehlikeye aldırmadan gölün buz tutan yüzeyinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektiriyor.

Son günlerde göl yüzeyindeki buzların erimeye başlaması ve buz kalınlığının incelmesine rağmen bu alanda yürüyüş yapmak isteyenleri polis ve zabıta ekipleri sıkça uyarıyor.

Devriyelerini artıran ekipler, göl üzerinde yürüyenleri uyararak karaya çıkarmaya çalışıyor. Ancak ekiplerin sahilden ayrılmasının ardından bu alanda tekrar yürümeye devam edenler için Beyşehir Belediyesi hoparlörlerinden de sık sık uyarı anonsları yapılıyor.

Konya il merkezinden geldiğini belirten Abdurrahman Taşçı, burayı çok sık ziyaret ettiğini, göl yüzeyinin günlerdir buzla kaplı olduğunu söyledi. Taşçı, donmuş göl üzerinde yürüyenleri gördüğünü ancak bunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

Donan Beyşehir Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde yürüyenlere tehlike uyarısı
Donan Beyşehir Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde yürüyenlere tehlike uyarısı
Donan Beyşehir Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde yürüyenlere tehlike uyarısı

YORUMLAR
500

Beyşehir Gölü, Konya, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donan Beyşehir Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde yürüyenlere 'tehlike' uyarısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:02 Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
13:33 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi
13:02 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: CHP'deyken A4 kağıtlarını birleştirerek namaz kılıyordum
13:01 Son Dakika: İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi
12:46 Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok
12:43 Son Dakika! Bahçeli'den İmamoğlu'nun ABD büyükelçisiyle buluşmasına tepki: Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum
12:32 Son Dakika: Devlet Bahçeli: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yoktur
12:25 Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi İspanya'da attığı golle bir ilki başardı
12:21 ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı
12:07 Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 14:36:59. #1.12#
SON DAKİKA: Donan Beyşehir Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde yürüyenlere "tehlike" uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement