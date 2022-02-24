Son dakika: Dört katlı binada çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika
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Son dakika: Dört katlı binada çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi

24.02.2022 15:59
Son dakika: Dört katlı binada çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde dört katlı evde çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde dört katlı evde çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Filyos beldesi Kocaeli Mahallesi'nde 4 katlı evde meydana geldi. Kiracıların yaşadığı binanın birinci katında sobadan çıktığı tahmin edilen yangın evin tamamını ve çatı katını sardı. Bina sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bölgeye takviye olarak Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Saltukova ve Filyos Belediyeleri'nin itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çatı katına kadar sıçrayan alevler olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Titiz çalışma sonrası soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri daha sonra oksijen maskelerini takarak içeri girdi. Saatler süren çalışmayla yangını söndüren ekipler yaptıkları incelemede yangının sobadan çıktığı belirtildi. Meydana gelen yangında can kaybı olmazken binanın birinci katı ve çatı katı kullanılmaz hale geldi. - ZONGULDAK

Son dakika: Dört katlı binada çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi
Son dakika: Dört katlı binada çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi

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Zonguldak, İtfaiye, Filyos, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Dört katlı binada çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika


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