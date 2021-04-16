Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden "toplu katliam" iddiası

ABD'nin Indianapolis şehrinde bulunan, kargo ve lojistik hizmeti sunan FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS OLAY YERİNDE

AFP'nin aktardığına göre saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, ölü olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Indianapolis polis sözcüsü Genae Cook ayrıca, saldırganın kendisini vurarak intihar ettiğini söyledi. Saldırıya tanıklık eden Jeremiah Miller isimli görgü tanığı ise, "Bir tür hafif makineli tüfek taşıyan ve ateş eden bir adam gördüm" ifadelerini kullandı.

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