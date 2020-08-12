Son dakika... Düzce'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika

DÜZCE'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 530 gram esrar ile 135 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, B.A ve Z.K. gözaltına alınırken, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 135 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. B.A. tutuklanırken, Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu madde getiren M.U., A.S., G.K. ve U.G.'nin bulunduğu otomobil TEM yolu Düzce gişelerinde durduruldu. M.U.'nun üzerinde 530 gram esrar ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. 3 kişi serbest bırakılırken, M.U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.