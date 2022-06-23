Son dakika: Egm'den Yangın Açıklaması: "Suç Unsuru İçerikli Paylaşımda Bulunan Hesapların Yöneticisi/Kullanıcısı Tespit Edilerek İşlemlere Başlandı"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınına ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili çalışma başlattığını açıkladı. Emniyet'in açıklamasında, "Suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır" denildi.

EGM'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Marmaris'te dün akşam başlayan ve hala süren orman yangınına ilişkin sosyal medya paylamışlarıyla ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi ve bu çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ili Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı ve sabotaj söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı, kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/proje hesaplar aracılığıyla yayıldığı görülmüştür.

"SUÇ UNSURU İÇERİKLİ PAYLAŞIMDA BULUNAN HESAPLARIN YÖNETİCİSİ/KULLANICISI TESPİT EDİLEREK İŞLEMLERE BAŞLANILMIŞTIR"

Meydana gelen yangın olayı ile ilgili paylaşımlar incelenmiş ve 'halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten' hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır.

Bahse konu olayla ilgili oluşturulan etiket ve bahsetmelerle ilgili bot hesapların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; '#marmaris' etiketi (hashtag) kullanılarak 22 bin 787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş, bu hesapların yüzde 59,42'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

'Orman' kelimesi kullanılarak 16 bin 31 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş, bu hesapların yüzde 67,38'inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

'Yanan' kelimesi kullanılarak 17 bin 235 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş, bu hesapların yüzde 56,1'inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

'Uçaklar' kelimesi kullanılarak 3 bin 571 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş, bu hesapların yüzde 71,74'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

'Şahan' kelimesi kullanılarak 10 bin 723 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş, bu hesapların yüzde 57,14'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

'Otel' kelimesi kullanılarak 5 bin 709 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş, bu hesapların yüzde 54,55'inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir."