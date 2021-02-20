Son dakika ekonomi: BOTAŞ'ın 2020 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı değişti - Son Dakika

Son dakika ekonomi: BOTAŞ'ın 2020 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı değişti

20.02.2021 10:05
Son dakika ekonomi: BOTAŞ'ın 2020 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı değişti, System.String[]

Son dakika haberleri... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2020 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı 866 milyon 150 bin 500 lira olarak değiştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2020 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı 866 milyon 150 bin 500 lira olarak değiştirildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce EPDK'nin BOTAŞ'ın ulusal iletim şebekesi yatırım programının onaylanması için aldığı kurul kararında 762 milyon 892 bin 500 lira olarak belirlediği 2020 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı, 866 milyon 150 bin 500 lira oldu.

Bazı tesislerin depolama tarifeleri tadil edildi

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kurul kararlarıyla, ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'nin Karaduvar Tesisi ile Liman Tesisi'ne ilişkin depolama tarifesi ve ATAŞ İletim Hatları'na ilişkin iletim tarifesi tadil edildi.

Buna göre, Karaduvar Tesisi ile Liman Tesisi'nde bir yıl ve daha uzun süreli hizmet alım taahhüdüne istinaden yapılan depolama anlaşmaları için günlük depolama hizmet bedeli, benzin, motorin, biyodizel türleri için metreküp başına ve fuel-oil türleri için ton başına 0,421 lira olarak uygulanacak. Bir yıldan kısa süreli hizmet alımları için ise söz konusu bedel 0,699 lira olacak.

Hizmet başına alınacak teslim etme hizmet bedeli ise 18,707 lira olacak. Ayrıca, Karaduvar Tesisi'nde hizmet başına alınacak demir yolu tahliye sistemiyle teslim alma hizmeti bedeli benzin türleri için metreküp başına 64,960 lira olacak.

Aynı şirketin Liman Tesisi'nde ise iletim hizmet bedeli benzin, motorin, deniz motorini için metreküp başına ve fuel-oil türleri için ton başına 8,50 lira olarak belirlendi.

Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda San. ve Tic. AŞ'nin Kırıkkale Terminali'ne ilişkin günlük depolama hizmeti bedeli de benzin ve motorin türleri için metreküp başına 2,39 lira olarak tespit edildi. Hizmet başına alınacak teslim alma veya teslim etme hizmet bedeli de 12,50 lira olacak.

Petrol Ofisinin Antalya Terminali'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,62 lira, motorin türleri için 0,68 lira ve havacılık yakıtı türleri için 0,64 lira olarak uygulanacak. Söz konusu tesiste hizmet başına alınacak teslim alma veya teslim etme bedeli de metreküp başına benzin türleri için 18,60 lira, motorin türleri için 20,68 lira, havacılık yakıtı türleri için 19,58 lira olacak.

Aynı tesiste iletim hizmet bedeli de metreküp başına günlük 3,40 lira olarak uygulanacak.

EPDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer kurul kararına göre de 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan petrokimya işleme lisansı sahipleri, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, piyasa faaliyetine konu etmemek kaydıyla petrokimya endüstrisinde ham madde olarak kullanmak amacıyla ihtiyaç duydukları LPG'yi yurt içinde LPG üretimi yapan rafinerilerden doğrudan temin edebilecek.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Yatırım, Benzin, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: BOTAŞ'ın 2020 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı değişti - Son Dakika Ekonomi


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