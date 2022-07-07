Son dakika... Elazığ'da 1,5 metrelik yılanların dansı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika... Elazığ'da 1,5 metrelik yılanların dansı kameraya yansıdı

07.07.2022 10:07

Son dakika haberine göre Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde 1.5 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde 1.5 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık şekilde görülmeye başlayan yılanlar, bu defa dans yaparken görüldü. Merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi İnceler mevkiinde arabasıyla yoldan geçen vatandaş 1.5 metre uzunluğundaki siyah renkli yılanların dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine vatandaş cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti. Yılanlar, uzun bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.

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Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Elazığ'da 1,5 metrelik yılanların dansı kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika... Elazığ'da 1,5 metrelik yılanların dansı kameraya yansıdı - Son Dakika
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