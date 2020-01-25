Son dakika: Elazığ'da 6 aylık hamile bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremde 6 aylık hamile olan Pınar Dişli enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından acı haberler kadar iyi haberler de geliyor. 20 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla kişinin yaralandığı doğal felakette 6 aylık hamile olan Pınar Dişli AFAD ekiplerince enkaz altından çıkarıldı. Pınar Dişli'nin enkaz altından çıkarılışı kameralara saniye saniye yansıdı.

Öte yandan bu olaydan yaklaşık bir saat kadar önce, biri merkezde diğeri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkazdan kurtarılmıştı.

MERKEZDE VE GEZİN'DE 2 KİŞİ DAHA KURTARILMIŞTI

AFAD, biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesinde olmak üzere iki kişi daha kurtarıldı

Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı

Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı

Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı

Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı

Deprem sonrası 'AKUT Güvendeyim' uygulaması sosyal medyada gündem oldu

MSB ve Genelkurmay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu

AB'den Elazığ'daki deprem için "dayanışma" mesajları geldi

Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı, vatandaşlar yardım malzemesi gönderdi

Elazığ ve Malatya'da enkazdan 4 kişi kurtarıldı

Soylu'dan deprem sonrası sosyal medya uyarısı: Tahkikat başlatacağız

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da deprem olacağını 4 ay önce söylemişti

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bir ay önce depremin yerini söylediği ortaya çıktı

Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 39'a çıktı

Enkaz altında kalan hamile kadının kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı

Kızılay Başkanı Kınık, deprem sonrası bağış talep etti! Tepkiler gelince paylaşımı sildi

Elazığ'da deprem sonrası vatandaşların konaklayacağı yerlerin listesi paylaşıldı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır

Elazığ'daki deprem anı bir restoranda böyle görüntülendi!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı

Son Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik

Elazığ'da 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Elazığ depremi sonrası THY'den önemli açıklama: Ek seferler yapılacak

Elazığ'daki deprem anı yerel TV'de böyle görüntülendi

Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi

Meteoroloji'den Elazığ'daki deprem sonrası aşırı soğuk ve don uyarısı yapıldı

Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz

Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Depremi şiddetli hissettik

Telefon operatörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği

Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

TJK, 6.8'lik depremin ardından Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti

TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı

Elazığ'daki şiddetli depremin ardından ilk kareler

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir

Son dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 20'ye yükseldi

Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi

Son Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor

Elazığ depremi ile ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Son Dakika: Hulusi Akar'dan deprem sonrası ilk açıklama: İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Korkulacak bir duyum almadık

Son Dakika: Sivrice Belediye Başkanı: Çatlaklar var, çöken ev bilgisi gelmedi. Eşyaların üzerine düşmesi sonucu yaralananlar var

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Elazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama

Son Dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu