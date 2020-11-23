Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,88 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,71 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,138724 3,81 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,164763 2,88 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,880864 2,71 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,413184 1,93 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053551 1,90 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 734,446587 1,88 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 17,276426 1,76 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095576 1,60 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,298652 1,55 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 107,846346 1,51 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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