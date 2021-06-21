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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

21.06.2021 15:23
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0456681,01
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0761740,77
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0963220,72
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon10,1517040,63
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1041780,60
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0169530,92
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9558030,72
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1660710,27
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1076580,22
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0087790,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,0481291,49
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0537941,24
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,1459451,00
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1271140,78
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1439770,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0338870,61
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,4802560,54
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3928370,46
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7243110,46
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,0730790,18
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF47,1454710,33
QNB Finans Portföy Altın BYF43,7812810,10
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,7457270,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9694940,16
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1563320,16
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0456670,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1404190,15
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0429130,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Döviz, Euro, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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