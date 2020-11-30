Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik - Son Dakika

TÜRKİYE'nin 105'inci tabiat anıtı olarak tescillenen ve dünyanın en yaşlı porsuk ağacına ev sahipliği yapan, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi ormanları, sonbaharda görsel güzellik sunuyor.

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi sınırları içinde yer alan, 2 bin 550 dekarlık tabiat anıtı, yaz mevsiminin yanı sıra sonbaharda da uzun yürüyüş ile ulaşabilen yaylaları, zengin bitki örtüsü, hayvan çeşitliliği ve doğal güzelliğiyle yoğun ilgi görüyor. Gürgen, porsuk, köknar, karaçam ve meşe ağaçları, Anadolu kestanesi, çınar, defne, ısırgan, ökse otu, karayemiş, orman gülü gibi odunsu ve otsu bitki türlerinin yanı sıra geyik, karaca, ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, tavşan, baykuş ve kartal gibi hayvan türlerinin de yaşam alanı olan ormanlar, sonbahar ve kış aylarında ayrı güzelliğe bürünüyor. Sonbaharın doğal güzelliğini görmek isteyenler, Bölüklü ve Bacaklı yaylalarını ziyaret ediyor.