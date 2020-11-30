Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik - Son Dakika

Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik

30.11.2020 09:11
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik, System.String[]

Son dakika haberler: TÜRKİYE'nin 105'inci tabiat anıtı olarak tescillenen ve dünyanın en yaşlı porsuk ağacına ev sahipliği yapan, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi ormanları, sonbaharda görsel güzellik sunuyor.

TÜRKİYE'nin 105'inci tabiat anıtı olarak tescillenen ve dünyanın en yaşlı porsuk ağacına ev sahipliği yapan, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi ormanları, sonbaharda görsel güzellik sunuyor.

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi sınırları içinde yer alan, 2 bin 550 dekarlık tabiat anıtı, yaz mevsiminin yanı sıra sonbaharda da uzun yürüyüş ile ulaşabilen yaylaları, zengin bitki örtüsü, hayvan çeşitliliği ve doğal güzelliğiyle yoğun ilgi görüyor. Gürgen, porsuk, köknar, karaçam ve meşe ağaçları, Anadolu kestanesi, çınar, defne, ısırgan, ökse otu, karayemiş, orman gülü gibi odunsu ve otsu bitki türlerinin yanı sıra geyik, karaca, ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, tavşan, baykuş ve kartal gibi hayvan türlerinin de yaşam alanı olan ormanlar, sonbahar ve kış aylarında ayrı güzelliğe bürünüyor. Sonbaharın doğal güzelliğini görmek isteyenler, Bölüklü ve Bacaklı yaylalarını ziyaret ediyor.

DÜNYANIN EN YAŞLI PORSUK AĞACI Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı çalışmalar sonucu Gümeli beldesinde 2008 yılında 1991 ve 1168 yaşlarındaki iki porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacı tespit etti. 2016 yılında da Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada ise 4 bin 117 yaşında olan dünyanın en yaşlı porsuk ağacı tespit edildi. Yürüyüş parkurunun sonunda yer alan aynı zamanda dünyanın en yaşlı 5'inci ağacı olduğu belirlenen porsuk ağacını görmek için Türkiye'nin her yerinden bölgeye turlar düzenleniyor.


Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik
Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik

Zonguldak, Türkiye, Alaplı, Gümeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! En yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik - Son Dakika


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