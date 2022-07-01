ENGELLİ OĞLUYLA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN, MİNİBÜS ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Son Dakika
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ENGELLİ OĞLUYLA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN, MİNİBÜS ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

01.07.2022 17:42

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, zihinsel engelli oğlu Umut Can ile yolun karşısına geçmek isteyen Samiye Çelenoğlu (44), minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, zihinsel engelli oğlu Umut Can ile yolun karşısına geçmek isteyen Samiye Çelenoğlu (44), minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 kara yolunda meydana geldi. Zihinsel engelli oğlu Umut Can Çelenoğlu (12) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Samiye Çelenoğlu'na, Mustafa Doğan (19) yönetimindeki 60 RG 491 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Samiye Çelenoğlu, hayatını kaybetti. Umut Can Çelenoğlu ise kazayı yara almadan atlattı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından Çelenoğlu'nun cansız bedeni, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza yerinden ayrılıp, 100 metre ilerideki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne giden minibüs sürücüsü Mustafa Doğan ise gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ENGELLİ OĞLUYLA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN, MİNİBÜS ÇARPMASIYLA ÖLDÜ - Son Dakika

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