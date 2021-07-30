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Vestel'in spora desteği sürüyor - Son Dakika

Vestel'in spora desteği sürüyor

30.07.2021 11:26
Vestel'in spora desteği sürüyor, System.String[]

Türkiye'de sporun her alanını destekleyen markalardan Vestel, başta voleybol olmak üzere futbol, hentbol, cimnastik, yelken ve espor yatırımlarını artırıyor.

Türkiye'de sporun her alanını destekleyen markalardan Vestel, başta voleybol olmak üzere futbol, hentbol, cimnastik, yelken ve espor yatırımlarını artırıyor.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'de sporun gelişmesi ve başarılı sporcuların yetişmesi için uzun yıllardır sorumluluk alan Vestel, spor sponsorluklarının kapsamını genişletiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, spor yatırımlarının başında voleybol ve cimnastiğin geldiğini belirterek, "Son 10 yılda Türk sporu uluslararası platformlarda büyük başarılar elde etti. Bu başarıda sürdürülebilirliğin sağlanması ve farklı branşlardaki Türk sporcularının dünya markası olması için çalışıyoruz. Türk voleybolu ile Vestel'in özdeşleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. 2016-2017 sezonunda Türk voleybolu ile iş birliği yapmaya karar verdik. Voleybola hak ettiği değerin verilmesini sağlama, sporcularımızın gelişimine katkı sunma ve Türk voleybolunun başarısını tüm dünyaya gösterme amacımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya dördüncüsü Filenin Sultanları'nın hak ettiği desteği onlara sonuna kadar vereceklerini aktaran Güler, "Adımızı milli takım formasının göğsüne yazdırmanın, voleybolun mabedi Burhan Felek Voleybol Salonu'na adımızı vermenin gururunu yaşıyoruz. Biz voleybol ülkesiyiz, bu bilinçle gençlerimize, özellikle kadın sporcularımıza hem manevi hem de maddi desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Caddebostan Parkı'na Vestel Voleybol Sahası

Filenin Sultanları uluslararası platformlarda Türkiye'yi gururlandırırken Vestel bu coşkuyu artıracak bir hamlede bulundu.

Caddebostan Parkı'na kurulan Vestel Voleybol Sahası dileyen herkesin kullanımına açık. Ağustos ayının sonuna dek açık kalacak saha, Vestel'in öncülüğünde Voleybol Milli Takımı için bestelenen "Biz Voleybol Ülkesiyiz" marşıyla voleybol tutkunlarını karşılıyor.

Ergün Güler, Türkiye'de en başarılı sporun voleybol, en gelecek vadeden sporun ise cimnastik olduğunu belirterek, "Voleybolda olduğu gibi diğer sporlarda da dünya markası olacağımıza inanıyoruz. Voleybolda imza attığımız başarıları cimnastikte de göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Gençlerimiz Türkiye'nin daha önce tatmadığı başarıları kucakladı. Daha fazla desteğe ihtiyaçları var, Vestel olarak onların yanındayız. Türk cimnastiğinin daha da ileri gitmesi için Türkiye Cimnastik Federasyonu ile omuz omuza çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcularına yürekten inandıklarını aktaran Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın 157 ülkesine ihracat yapan bir teknoloji devi olarak ülkemizi uluslararası platformlarda gururla temsil ediyoruz. Teknolojide, spor ve sanatta ülkemizin dünya markası olmasını amaçlıyoruz. Biliyoruz ki dış dünyaya açılan yüzümüz spor sayesinde parlayacak. Bu farkındalıkla sadece voleybol ve cimnastik değil, sporun her alanında varız. Son olarak yelken sporunu da yatırım alanlarımıza aldık. 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yarışıp tarihe geçen milli sporcularımız Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan'ı da sponsorluğumuzla destekliyoruz."

Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu da sporun, Vestel'in Türkiye'de gelişimine öncülük ettiği, desteklemekten gurur duyduğu çok önemli bir alan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biriyiz. Bu konumumuzun verdiği sorumlulukla dünyaya, ülkemize ve insanlara fayda yaratma amacı etrafında faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz. Bizim gibi köklü, güçlü ve lider markaların, toplumsal sorunlara çözüm üretmesi, dünyamızın geleceğine katkı sunması ve gelişime öncülük etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vestel olarak spora ve sporcuya bugüne kadar desteklerimiz artarak devam etti. İş birliği yaptığımız spor dallarının, bulunduğu noktadan daha ileriye gitmesini hedefliyoruz. Bundan sonra da bu anlayış ile voleybol, jimnastik, futbol, hentbol, yelken, espor gibi farklı spor dallarını ve sporcuları desteklemeye devam edeceğiz."

Vestel'in spora desteği sürüyor
Vestel'in spora desteği sürüyor
Vestel'in spora desteği sürüyor

Cimnastik, voleybol, Türkiye, Vestel, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vestel'in spora desteği sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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