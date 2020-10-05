Son dakika! Ermenistan ordusu Gence'yi füzelerle vurdu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'ye gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırısını sürdürürken Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'ye füzelerle saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve Gence'nin saldırılara maruz kaldığı duyuruldu. Saldırı sonucu Gence'de bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca füzelerden birinin Gence'de bir alışveriş merkezine isabet ettiği ve 3 kişinin fr yaralandığı aktarıldı.

Ermenistan'ın saldırıları sonucu şu ana kadar hayatını kaybeden sivillerin sayısı 25'e yükselirken, 100'den fazla kişi de yaralandı. 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 56 yerleşim bölgesinin ve 306 evin de hasar aldığı ifade edildi.

(Kamil Nadirli/İHA)