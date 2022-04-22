Esenyut'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın - Son Dakika
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Esenyut'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın

22.04.2022 07:36

Esenyut'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın İstanbul Esenyurt'ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında yangın çıktı.

Esenyut'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında yangın çıktı. Çıkan yangında yükselen dumanlar sitelerin boynunu aştı. Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011 Sokak'ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında depo olarak kullanılan bir alan çöktü. Çöken alanda kimsenin olmaması can kaybının ve yaralanmanın önüne geçti. Geri dönüşüm işinde çalışan işçiler ise yangını çaresizce izlediler. Yangın çıkan alan ise kullanılmaz hale geldi.

Esenyut'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın
Esenyut'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın
Esenyut'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın
Esenyut'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyut'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın - Son Dakika


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