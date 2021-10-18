Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

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Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, 84 yaşında koronavirüs nedeniyle vefat etti. Powell'in ölüm haberini ailesi Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

KORONA NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Paylaşımda, "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, bu sabah Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle vefat etti." ifadelerine yer verildi.

"BÜYÜK BİR AMERİKALIYI KAYBETTİK"

Yakınları, Powell'in aşılarının tam olduğunu belirterek, "Dikkat çekici ve sevgi dolu bir kocayı, babayı, büyükbabayı ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik" dedi.

COLIN LUTHER POWELL KİMDİR?

Colin Luther Powell, 1937 yılında Jamaicalı göçmen bir çiftin oğlu olarak New York Harlem'de doğdu. Vietnam'da savaşan ve dört yıldızlı bir general olan Powell 1990'lı yıllarda Irak'a, Kuveyt'i işgali sonrasında yöneltilen Birinci Körfez Savaşı'nda önemli bir rol oynamış ve ABD Genelkurmay Başkanlığına kadar yükselmişti. Ordudan emekli olduktan sonra Cumhuriyetçi Parti'den siyasete atılan Powell, George W Bush yönetiminde dışişleri bakanlığına getirilmişti.

BM'YE SADDAM HÜSEYİN HAKKINDA RAPOR SUNDU

ABD'nin 65. Dışişleri Bakanı olan Colin Powell, aynı zamanda bu göreve getirilen ilk Afrika kökenli Amerikalı da olmuş, kendisini daha sonra Condoleeza Rice izlemişti. Daha sonra ABD'de birkaç yönetime askeri danışmanlık da yapan Powell, kendisinin dahi kuşkuları bulunmasına rağmen, 2003 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşma ile Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahlarına sahip olduğu yönünde kamuoyunu ikna etmekte önemli rol oynamıştı.