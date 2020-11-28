DİYARBAKIR - Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 5 yıl önce 2 polisin şehit düştüğü terör saldırısında yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, düzenlenen törenle anıldı.

Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin bulunduğu bir grup, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı'na kadar yürüdü.

Baro Başkanı Cihan Aydın, burada yaptığı konuşmada, Elçi'nin öldürülmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsatarak, "Gözün arkada kalmasın sevgili Başkan, binlerce meslektaşın senin bıraktığın yerden kararlılıkla adalet ve insan hakları mücadelesini sürdürmektedir.

Demokratik, özgür ve barış içinde bir yaşam hayalin, bizim de hayalimiz. Düşlerinin ve düşlerimizin savunucusu olmaya, bunlar için mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda Tahir Elçi'nin mezarı başında düzenlenen törende konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Elçi için adaletin bir tutku olduğunu söyledi.

"Bu ülkede çözüm ve barış için her daim uğraştı, bu hayalin peşinden koştu." diyen Sancar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adaleti sağlamak için hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Adaleti barış için vazgeçilmez bir şart olarak görüyordu, Tahir. O nedenle bu kadar tutkuyla adalet arayışındaydı. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümü barışı getirecektir. Barış demokratik çözümün önünü açacaktır. Ama bütün bunlar için önce adalet. Senin mirasının yerde kalmaması, tutkunun ve hayalinin gerçek olması için elimizden geleni yapmaya söz veriyoruz. İnşallah seni bu toprağın altında rahat uyutacağız."

Elçi'nin mezarına karanfil bırakıldı.

Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015'te, Diyarbakır Barosu tarafından, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlenmiş, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.