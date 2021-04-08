Son dakika... ESOGÜ Hastanesi Acil Servisi'nde yenilenen kısımlar açıldı - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nde yenileme çalışmaları yapılan Yetişkin Acil Servisi ve Çocuk Acil Servisi bölümlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde Akfen İnşaat tarafından yenileme çalışmaları gerçekleştirilen Yetişkin Acil Servisi ve ESOGÜ tarafından yenilenen Çocuk Acil Servis bölümlerinin açılışları, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve öğretim üyelerinin de katılımları ile gerçekleştirildi. Yenileme çalışmaları sonucunda Acil Servis toplam 2.880 metrekarelik yeni alanına kavuştu.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nin yeni alanında Travma/Resüsitasyon Odası, Arındırma, Kırmızı Alan, Sarı Alan, Yeşil Alan, Covid-19 Şüpheli Hastalar İçin Ayrılan İzole Alan, Covid-19 Kesin Tanılı Hastalar İçin Ayrılan İzole Alan, Çocuk Travma Alanı, Göz/KBB Odası, Jinekoloji Odası, Psikiyatri Odası gibi özellikli hasta muayeneleri için odalar, Acil Radyoloji Ünitesi gibi tıbbi birimler bulunuyor.

Yıllık hasta başvuru sayısı 112 binden fazla

Konuyla ilgili açıklamada, "ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda 33 öğretim elemanı çalışmaktadır. Anabilim Dalı'nın yıllık hasta başvuru sayısı 112 binden fazla, yıllık çocuk travma başvuru sayısı 7 bine yakındır. ESOGÜ Hastanesi'nin Eskişehir'in yanı sıra çevre illere de hizmet veren üçüncü basamak en üst tıbbi bakım verebilen Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi olması nedeniyle, acil serviste gerek travmalı gerekse travma dışı pek çok kritik hastanın hızlı ve doğru ayırıcı tanısı Acil Tıp hekimlerince yapılmakta, hastaların tetkik ve tedavileri başlatılmakta ve kesin tedavilerini alabilmeleri için uygun kliniklere nakilleri yapılmaktadır. ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Türkiye'de eğitim alanında ulusal akreditasyonu olan iki Acil Tıp programından biridir" denildi. - ESKİŞEHİR