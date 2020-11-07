Son Dakika | Eta Kasırgası nedeniyle Guatemala'da 150 kişinin öldüğünden endişe ediliyor - Son Dakika

Son Dakika | Eta Kasırgası nedeniyle Guatemala'da 150 kişinin öldüğünden endişe ediliyor

07.11.2020 17:09
Son Dakika | Eta Kasırgası nedeniyle Guatemala'da 150 kişinin öldüğünden endişe ediliyor, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Eta Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymalarında 150 kişinin öldüğünden endişe ediliyor.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Eta Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymalarında 150 kişinin öldüğünden endişe ediliyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, ülkenin kuzeyinde Queja köyünü enkaza çeviren Eta Kasırgası'nın ardından 150 kişiden haber alınamadığını söyledi.

Giammattei, arama kurtarma çalışmaları için Queja köyüne askeri birliğin gönderildiğini, ilk belirlemelere göre 150 evin toprak altında kaldığını ifade ederek, "Resmi olmayan rakamlara göre 150 civarında kişi öldü." diye konuştu.

Guatemala Devlet Başkanı, Meksika sınırında Huehuetenango'nun kuzeydoğusunda meydana gelen bir diğer toprak kaymasında da 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Giammattei, hafta içinde yaptığı açıklamada, San Cristobal Verapaz kasabasında 20 kadar evin toprak altında kaldığını, yaklaşık 25 kişinin öldüğünü, Eta Kasırgası'nın etkili olduğu diğer bölgelerde de 25 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Eta Kasırgası'nın Orta Amerika'ya şiddetli yağış getirmeye devam edeceğini, kasırganın Küba ve Florida'ya ulaşmasının beklendiğini kaydetmişti.

Orta Amerika ülkeleri Nikaragua ve Honduras'ta salı günü etkili olan Eta Kasırgası'nda en az 3 kişi yaşamını yitirmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Eta Kasırgası nedeniyle Guatemala'da 150 kişinin öldüğünden endişe ediliyor - Son Dakika


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