AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 3 katlı binanın zeminindeki dairede çıkan, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Altıntaş Mahallesi Türk Ocağı Caddesi 128 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede, saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine mahalleye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine oksijen tedavisi uygulanırken binanın çatısında bulunan ve dumandan etkilenen Terrier cinsi 'Prenses' isimli köpek de veterinere götürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın