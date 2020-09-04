Altıntaş Mahallesi Türk Ocağı Caddesi 128 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede, saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine mahalleye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine oksijen tedavisi uygulanırken binanın çatısında bulunan ve dumandan etkilenen Terrier cinsi 'Prenses' isimli köpek de veterinere götürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:43 - Kaynak: DHA
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