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Son dakika haber: Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 3. kuruluş yıl dönümünde konuştu - Son Dakika

Son dakika haber: Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 3. kuruluş yıl dönümünde konuştu

20.11.2021 23:49
Son dakika haber: Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 3. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Son dakika habere göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz kendinden önceki bütün Milli Görüş partileri gibi hayra motor, şerre fren vazifesini daha ilk kurulduğu günden itibaren yerine getirmeye başladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz kendinden önceki bütün Milli Görüş partileri gibi hayra motor, şerre fren vazifesini daha ilk kurulduğu günden itibaren yerine getirmeye başladı. Yeniden Refah Partimizin siyasetinde ikinci 40 yılı da birinci 40 yıl gibi bereket, feraset, cesaret, dirayet, nezaket, adalet ve merhametle dolu olacak" dedi.

Fatih Erbakan, Beşiktaş'ta MKM'de düzenlenen partisinin 3. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada Necmettin Erbakan'ın kurduğu 4 partinin de haksız yere kapatılmasına rağmen 5.'incisini kurup yoluna devam ettiğini söyledi.

Necmettin Erbakan'ın, "Milli Görüşçü nefsini terbiye eden insandır" sözünü hatırlatan Fatih Erbakan, "Hocamızın karakterinde, hayatında, uygulamalarında bu çok müstesna özelliği hepimiz gördük ve müşahede ettik. Cenab-ı Allah, ikinci 40 yılın dava erleri, Milli Görüşçüler olarak bizlere de Peygamberimizin, Sultan Abdülhamid Han'ın, Eyyüb El-Ensari Hazretleri'nin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, sahabe-i kiram efendilerimizin ve elbette ki liderimiz Erbakan hocamızın yürüdüğü yolun yolcusu olmayı nasip etsin. Bizleri istikametten ayırmasın, son nefesimize kadar aynen Erbakan hocamız gibi bu hak davaya hizmet etmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Fatih Erbakan, 1969'da Milli Görüş Hareketinin Konya'da başlatıldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Necmettin Erbakan, 2011'de son nefesini verene kadar istikametten sapmadan bu hak dava uğrunda mücadele etti. Bizler de merhum Erbakan hocamızdan almış olduğumuz o şuurla aynı hak dava uğrunda milli görüş sancağını taşımak üzere açılarından saptırmadan, istikametinden ayırmadan o şanlı sancağı taşımak üzere 3 sene evvel 23 Kasım 2018'de 99 kurucumuzun imzasıyla Yeniden Refah Partimizi resmen kurduk ve Türk siyasi hayatına kazandırdık. Elbette ki Yeniden Refah Partimizi kurarken karşılaşacağımız zorlukları çok iyi biliyorduk. Bu yolun çok uzun, meşakkatli ve çileli bir yol olduğunu çok iyi biliyorduk. Yeniden Refah Partimizi kurarken ikinci 40 yıl hareketini başlatırken merhum liderimizin 'Eğer biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder. Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez' sözüne kulak vererek yola çıktık."

"Tüm ezilenler ve tüm mazlumlar için biz varız diyerek yola çıktık"

Erbakan, bir kurtuluş ümidi, bir ses, bir sada bekleyen, İslam alemine ve tüm mazlumlara, 'Üzülmeyin, yeise düşmeyin, yola çıktık, geliyoruz' diye haykırdıklarını dile getirerek, "Milletimiz için biz varız. Tüm ezilenler ve tüm mazlumlar için biz varız diyerek yola çıktık. ve yine ilk günden itibaren en gür sedayla haykırdığımız gibi biz bu yola çıkarken dış güçlere, holding patronlarına, medya patronlarına, sermaye sahiplerine güvenerek çıkmadık. Biz bu yola çıkarken önce Allah'a sonra da bu aziz millete güvenerek yola çıktık" dedi.

Milli Görüş davasını layıkıyla temsil edeceklerini vurgulayan Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Milli Görüşün açılarından bir derecelik dahi sapma olmadan dosdoğru istikamet üzerinde yürüyeceğiz. Biz hakkı üstün tutan siyaset anlayışını benimseyeceğiz. Dünyacı değil ahiret öncelikli siyaset anlayışını benimseyeceğiz. Materyalist değil, maneviyatçı siyaset anlayışını benimseyeceğiz. Nefse esareti esas alan değil, nefis terbiyesini esas alan siyaset anlayışını benimseyeceğiz. Biz makam ve rakam siyaseti gütmeyeceğiz. Biz Allah rızasını kazanma siyasetini takip edeceğiz dedik. Reel politik yapmayacağız, dava siyaseti uygulayacağız dedik. Sadece eleştiren değil, aynı zamanda çözüm üreten siyaset yapacağız. Sadece teşhis yapan değil, aynı zamanda tedaviyi de ortaya koyan siyaset yapacağız dedik.

Gençlerin ön planda olduğu bir parti olacağız dedik. Aradan geçen 3 senenin sonunda geldiğimiz noktada Yeniden Refah Partimizin bütün Türkiye genelinde yüz binlerce inanmış dava eriyle, teşkilat mensubuyla çalışan, sorunlara çözüm üreten, milletimizin derdine derman olmak için gayret gösteren, karış karış Anadolu'yu gezen, dinamik, diri, canlı bir teşkilat haline gelmiş olmanın haklı mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz."

Bu kadar kısa süre içerisinde böyle muazzam bir teşkilatlanmayı gerçekleştirilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz kendinden önceki bütün Milli Görüş partileri gibi hayra motor, şerre fren vazifesini daha ilk kurulduğu günden itibaren yerine getirmeye başladı. Yeniden Refah Partimizin siyasetinde ikinci 40 yılı da birinci 40 yıl gibi bereket, feraset, cesaret, dirayet, nezaket, adalet ve merhametle dolu olacak" ifadelerine yer verdi.

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Mevla, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 3. kuruluş yıl dönümünde konuştu - Son Dakika


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