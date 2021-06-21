Son Dakika: Fatih Terim, Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu bir yanıt verdi: İlk günkü gibi heyecanlıyım

Yeni Başkan Burak Elmas'ın, "Mazbata, seremoni, mukavele ile kaybedecek vakit yok. Fatih Terim hocamız yarın Florya'da görevinin başında olacak" paylaşımına deneyimli teknik adamdan coşkulu yanıt geldi. Terim bu paylaşıma, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" notunu düştü. Ayrıca Terim, yarın İstanbul'a uçuşunu belli eden bir uçak emojisi kullandı.

KULÜP SAYFASI COŞKUYU YÜKSELTTİ

Başkan ve Terim'in mesajlaşmasına Galatasaray resmi sayfası da katıldı. Terim'in paylaşımına, "İlk günkü gibi hocam..." notu eklendi. Terim'in kazandığı kupalar ve kalp emojisiyle gönderinin coşkusu yükseldi.