SON DAKİKA | Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istedi - Son Dakika
Son Dakika Spor SON DAKİKA | Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istedi - Son Dakika Spor

SON DAKİKA | Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istedi

6 saat önce

Kaynak Belhanda'danBelhanda'yı satıp kaynak yaratacak olan Sarı- Kırmızılılar, kadro dışı Nzonzi'yi de kesin gönderecek.

SON DAKİKA | Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istedi, System.String[]

Kaynak Belhanda'dan


Belhanda'yı satıp kaynak yaratacak olan Sarı- Kırmızılılar, kadro dışı Nzonzi'yi de kesin gönderecek. Beklentilerin altında kalan bir diğer kiralık isim Seri'nin de ayrılma ihtimali çok yüksek. İngiltere'den talipleri olan Seri, bir sürpriz olmazsa kulübü Fulham'a geri yollanacak.


'Şartlar oluşursa...'


3 oyuncuyu göndermeye hazırlanan Fatih Terim, yönetime eski prensini işaret etti. Okay Yokuşlu'yu istedi. Celta Vigo'da 18 maçın sadece 7'sinde forma şansı bulan A Milli Takım'dan öğrencisini Galatasaray'da görmeyi hedefleyen Fatih hocanın, yönetimle yaptığı görüşmede, "Okay'ı istiyorum. Uygun şartlar olursa, mutlaka alalım" şeklinde rapor verdiği öğrenildi.


Kiralama teklifi


Sarı-Kırmızılı yönetim, Okay Yokuşlu için harekete geçerken, La Liga ekibine kiralama teklifi yapılacak. Eğer İspanyollar buna sıcak bakmazsa, sezon sonu için zorunlu satın olma opsiyonu teklif edilecek. 25 yaşındaki Okay'ı ikna etme konusunda ise bizzat Fatih Terim'in devreye girmesi bekleniyor. (Fanatik)


Okay Yokuşlu A Milli Futbol Takımıyla Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek...


Younes Belhanda, Fatih Terim, İngiltere, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:15 
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