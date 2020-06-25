Son Dakika: FBI, Floyd gösterilerinde olası "yabancı müdahalesi ya da etkisini" araştırıyor - Son Dakika

Son Dakika: FBI, Floyd gösterilerinde olası "yabancı müdahalesi ya da etkisini" araştırıyor

Son dakika haberi: ABD'de Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde düzenlenen gösterilerde "yabancı müdahalesi ya da etkisi olasılığını" araştırdığı bildirildi.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde düzenlenen gösterilerde "yabancı müdahalesi ya da etkisi olasılığını" araştırdığı bildirildi.

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FBI Direktörü Christopher Wray, Fox News ile yaptığı söyleşide, yabancı düşmanların geçmişte basını, sosyal medyayı kullanarak propoganda, dezenformasyon ve yalan haber yoluyla ülkede ihtilaf çıkartmaya çalıştıklarını belirterek "Geçen birkaç haftada meydana gelen tüm protesto eylemlerinde yabancı etkisi ya da müdahalesi ihtimalini dikkatlice inceliyoruz." ifadesini kullandı.

Wray, protestolar sırasında yaşanan şiddetin arkasında farklı motivasyonların ve ideolojilerin olduğuna işaret ederek "Tamamıyla herhangi bir ideolojik hareket ya da grubun işi değil. Şüphesiz şiddet içeren anarşist aşırılıkçılar hakkında birtakım soruşturmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

FBI Direktörü, büronun bazı soruşturmalarının, Antifa adlı radikal sol örgüt mensubu kişileri kapsadığını da sözlerine ekledi.

Floyd'un öldürülmesi

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, ABD Başkanı Donald Trump federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Fox News, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:45 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son Dakika: FBI, Floyd gösterilerinde olası 'yabancı müdahalesi ya da etkisini' araştırıyor - Son Dakika Dünya

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