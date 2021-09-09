ABD'nin Florida eyaletinde Haziran ayında çöken binada hayatını kaybedenlerin kimliklerini çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 98 kişi hayatını kaybetmişti. Çökme nedeni halen araştırılan bina, bu kez de kimlik hırsızlığı ile gündeme geldi. ABD polisi, felakette hayatını kaybedenlerin kimliklerini çaldığı iddia edilen 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Söz konusu şahısların çöken binanın 5 kurbanına ait kredi kartlarıyla on binlerce dolar harcama ve banka havalesi yaptığı öne sürülürken, şüphelilerin, birden fazla sayıda kimlik hırsızlığı, organize dolandırıcılık ve kredi kartı hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Şüphelilerin kimlikleri 30 yaşındaki Betsy Alexandra Cacho Medina, 38 yaşındaki Rodney Choute ve 34 yaşındaki Kimberly Michelle Johnson olarak açıklanırken, suçlu bulunmaları halinde 15 ila 30 yıl arasında hapis cezası alabilecekleri ifade edildi. Şüphelilerin, hayatını kaybedenlerin yanı sıra kurtulan 2 kişinin de kredi kartlarını kullanmış olabileceğinden şüphelenildiği aktarıldı. Polisin, Temmuz ayının başlarında kurbanlardan birinin kardeşinin şikayeti üzerine harekete geçtiği bildirildi.

Miami-Dade Eyalet Savcısı Katherine Fernandez Rundle yaptığı açıklamada, "98 can kaybı acı verici bir şekilde trajik oldu, hala da öyle. Ancak kimlik hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir grup için para kazanma fırsatı olarak görüldü" dedi. - MİAMİ