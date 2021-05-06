Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde aday olmayacak

Galatasaray'da bir süredir tartışma konusu olan başkanlık seçimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde 29 Mayıs olarak açıklanan Olağan Genel Kurul Seçiminin ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmış ve bu durum üzerine sarı-kırmızılı camiadan bazı tepkiler gelmişti. Galatasaray'da, Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir, Mustafa Cengiz'in aldığı seçim kararının ardından görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz resmi sosyal medya hesabı üzerinden, yaşanan bu gelişmelerin ardından haziran ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

"BU ŞARTLARDA ADAY OLMAYACAĞIM"

Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm."