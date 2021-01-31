Son Dakika: Galatasaray DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başladı
31.01.2021 20:12
Son dakika: Galatasaray, Newcastle United'dan sağ bek DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Amerikalı oyuncu bu gece İstanbul'da olacak.
Galatasaray, İngiliz ekibi Newcastle United'da forma giyen ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin'in transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYORDU
Bu sezon İngiliz ekibiyle 10 maça çıkan Yedlin, 1 asist yapma başarısı gösterdi. Amerikalı oyuncunun Newcastle United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
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