Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Son dakika: Galatasaray, Stoke City forması giyen Oghenekaro Peter Etebo kiralanması için resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılıların, KAP'a yaptığı bildirimde "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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7.09.2020 17:00:02. #1.11#
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