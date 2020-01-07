Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Shinji Kagawa sürprizi

Ancak Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Menajerler sezon başında İspanya 2'nci Ligi takımlarından Zaragoza'yı gitmeyi seçen Shinji Kagawa'yı önerdi.



30 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'a gelmesine aracı olan Türk menajer, "Sol kanatta oynatıldığı ve sürekli oyundan alındığı için mutsuz" ifadesini kullandı.



Teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi ve Belhanda ile yolların ayrılması durumunda Japon Yıldız sarı-kırmızılı formayı giyecek.



Kariyerinde Borussia Dortmund, Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen Shinji Kagawa, geçtiğimiz sezon yarım dönem Beşiktaş'ta forma giydi.



Yaz transfer döneminde 3 milyon euro karşılığında İspanya 2. Lig ekiplerinden Real Zaragoza'ya transfer olan Japon futbolcu, çıktığı 17 karşılaşmada 2 gol 1 asist üretti.



