Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 3 aylık bebek ağladığı için babası tarafından feci şekilde dövüldü. Cani babanın küçücük bebeğe yaptığı işkence kan dondururken o anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde ağlayan bebeğe defalarca vuran babanın, odaya annenin girmesiyle şiddetine son verdiği görülüyor.
Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı. Gaziantep Valiliği, 3 aylık bebeğini döven babanın gözaltına alındığını ve çocuğunun ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bebeğin hayati tehlikesi bulunurken, gözaltına alınan Yunus Göç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı - Son Dakika