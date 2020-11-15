Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Gaziantep- Kilis istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Özer'e (80) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptığı kontrolde Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Özer'in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
- Kaynak: AA
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