Son dakika: Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu - Son Dakika
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Son dakika: Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu

16.04.2022 15:24

Son dakika haberleri... Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu Megakent'in su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarının doluluk oranı geçtiğimiz yıl göre rekor artış gösterdi.

Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu

KIRKLARELİ - Megakent'in su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarının doluluk oranı geçtiğimiz yıl göre rekor artış gösterdi.

Ülke genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar, İstanbul'u destekleyen barajların seviyelerine düşürmüştü. Etkili yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları arttı. Geçen sene Kasım ayında doluluk oranı yüzde 4 seviyelerine düşen Kazandere Barajı bugün itibariyle yüzde yüz seviyesine ulaştı. Papuçdere Barajı ise geçen yıl Ağustos ayında 2.04 ölçülürken son verilere göre 96,96 seviyesine yükseldi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 860 bin metreküp olan Kazandere barajı bu yıl Nisan ayında yüzde yüze ulaşırken fazla dolu savaktan su tahliye ediliyor.

İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranları Ömerli Barajı yüzde 85.86, Papuçdere Barajı yüzde 96.96, Sazlıdere barajı yüzde 66.31, Büyükçekmece Barajı yüzde 95.98, Alibeyköy Barajı yüzde 71.74, Terkos Barajı yüzde 84.32, Kazandere Barajı yüzde 100, Elmalı Barajı yüzde 94.46, Darlık Barajı yüzde 99.06, Istrancalar Barajı yüzde 99.99 olarak ölçüldü.

Son dakika: Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu
Son dakika: Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu
Son dakika: Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu

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Kazandere Barajı, Togo Cumhuriyeti, İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Geçen sene kuruma noktasına gelen Kazandere barajı yüzde yüz doldu - Son Dakika
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