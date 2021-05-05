Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 100 bin nüfusa karşılık gelen, haftalık koronavirüs vaka sayısı oranlarına dair paylaşımda bulunarak, vaka sayılarının en fazla azalış gösterdiği 5 ili açıkladı.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİ SIRALADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" ifadelerini kullandı.

DÜN, VAKA HARİTASININ GÜNCEL HALİNİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca, dün de il il bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaşmıştı. Koca, paylaşımında "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" mesajına yer vermişti.

Verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli en çok vaka görülen iller olmuştu.