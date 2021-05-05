Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı - Son Dakika

Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı

05.05.2021 17:23

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimizi açıkladı. Bu iller; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 100 bin nüfusa karşılık gelen, haftalık koronavirüs vaka sayısı oranlarına dair paylaşımda bulunarak, vaka sayılarının en fazla azalış gösterdiği 5 ili açıkladı.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİ SIRALADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars oldu

DÜN, VAKA HARİTASININ GÜNCEL HALİNİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca, dün de il il bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaşmıştı. Koca, paylaşımında "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" mesajına yer vermişti.

Verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli en çok vaka görülen iller olmuştu.

Son Dakika! Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars oldu
Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı

Fahrettin Koca, Sakarya, Adana, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR (12)
  • Kutsal topraklardan: İzmir ve ege 10 güne kalmaz patlar ipini koparan tatile bu bölgelere gitti. Yazık olan oralarda taşayan insancıklara oldu. O kadar da gelmeyin diye yırtınıp durdularrrr Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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