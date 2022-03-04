Son dakika genel: Ateş hattında kalan muhabir ve kameraman o anları anlattı - Son Dakika
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Son dakika genel: Ateş hattında kalan muhabir ve kameraman o anları anlattı

04.03.2022 20:31

Edinilen son dakika haberine göre Ateş hattında kalan muhabir ve kameraman o anları anlattı Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını takip etmek amacıyla bölgede bulunan televizyon muhabiri ve kameramanı ateş hattında kaldıkları o anları anlattı.

Ateş hattında kalan muhabir ve kameraman o anları anlattı

İSTANBUL - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını takip etmek amacıyla bölgede bulunan televizyon muhabiri ve kameramanı ateş hattında kaldıkları o anları anlattı.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına yaşanan o zor geceyi anlatmak için muhabir Samet Güner ile kameraman Caner Emre Kınacı Ukrayna'dan canlı bağlandı.

Samet Emre Güner o anları anlattı. "Güvenli bir bölge, rota oluşturduk. Lviv'deydik sonra Kiev'e geçecektik. Kontrol noktaları çok sıkı denetlendiği için biraz geciktik. Askerlere, "Hava kararınca başka bir yere geçelim mi?" dedik. Güvenli olduğunu söylediler. En son kontrol noktasına geldiğimizde asker, diğer askerlerin geçişimize izin vermesine rağmen "Gidemezsiniz" dedi. 2 araç daha geldi. Sonra geçişimize izin verdiler. Konvoy olarak yola çıktık" dedi. Samet Güner, korku dolu o anları, saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı. "Gittiğimiz yerde patlamış tankları görünce telefonumuzla kaydettik. Seken mermi seslerini duymaya başladık. Aracımıza sığındık, ateş ortasında kaldık, mermi seslerinin size geldiğini bildiğinizde şok oluyorsunuz " dedi.

Kameraman Caner Emre Kınacı'da yaşananların devamını anlattı. "Lastiğin patlamaması gibi bir imkan yoktu. Her yer şarapnel parçasıydı. Patlak lastikle 20 km kadar gittik, benzin istasyonunda durduk ve bu şekilde devam ettik" dedi.

Son dakika genel: Ateş hattında kalan muhabir ve kameraman o anları anlattı
Son dakika genel: Ateş hattında kalan muhabir ve kameraman o anları anlattı
Son dakika genel: Ateş hattında kalan muhabir ve kameraman o anları anlattı

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Neler Oluyor Hayatta, Emre Kınacı, Ukrayna, Rusya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika genel: Ateş hattında kalan muhabir ve kameraman o anları anlattı - Son Dakika


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