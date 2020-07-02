Son dakika genel: Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı kamerada - Son Dakika

Son dakika genel: Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı kamerada
Gelen son dakika haberine göre Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı kamerada Ümraniye'de beton yüklü mikser sürücülerinin tehlikeli yarışı yürekleri ağza getirdi.
Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı kamerada
İSTANBUL - Ümraniye'de beton yüklü mikser sürücülerinin tehlikeli yarışı yürekleri ağza getirdi. Yaşanan tehlikeli yarış diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi
Ümraniye, Beykoz otoyolunda kaydedilen görüntülerde iki beton mikser sürücüsünün trafikte tehlikeli yarışı görenleri hayrete düşürdü. Kimliği öğrenilemeyen iki beton mikser sürücüsünün yaptığı tehlikeli yarış trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Beton yüklü Mikserler ile trafikte canlarını hiçe sayan sürücüler, trafikteki diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye attı. Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı ise başka bir araçtaki kişiler tarafından saniye saniye görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:28 Kaynak: İHA
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