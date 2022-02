Son dakika haberi! Giresun'da fakülte çatısında yangın (2) - Son Dakika

6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, 2 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Giresun'un Keşap ilçesinde, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin çatısında çıkan yangın, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Söndürme çalışmalarına katılan 2 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Hastanede tedaviye alınan itfaiyecilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Söndürme çalışmalarını inceleyen Giresun Valisi Enver Ünlü, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek, "Bugün saat 09.35'te sayın rektörümüzün üniversitemizin Keşap'ta bulunan Turizm Fakültesi'nde çatıda yangın başladığını haber vermesi üzerine Giresun ve ilçelerinden, Ordu ve ilçelerinden, Trabzon 'dan bütün itfaiye birimlerimizi, AFAD 'ımızı harekete geçirdik. Maalesef çatıda başlayan yangın rüzgarın çok güçlü olmasıyla ve sık sık yön değiştirmesi sebebiyle konferans salonuna ve dersliklere de sıçradı. Arkadaşlardan aldığımız bilgiler ışığında ve dron ile yaptığımız son kontrollerde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, çatıdaki malzemelerin sökülmek suretiyle alttaki kontrolleri de yapılarak son müdahalelerin yapıldığı haberini aldık. Bu esnada 8 söndürme aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve kurtarma aracı görev yaptı. İtfaiye personelimiz, AFAD personelimiz, üniversite personelimiz, jandarmamız, emniyetimiz, bütün kurum müdürlerimiz, belediyemiz, kaymakamlığımız herkes burada. Herkes yangının söndürülmesi için can siperhane bir şekilde yangının söndürülmesi için müdahale etti" diye konuştu.'İTFAİYE PERSONELİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ'Dumandan etkilenen 2 itfaiye personelinin hastaneye kaldırıldığını belirten Vali Ünlü, "Çok şükür üniversitelerin de yarıyıl tatilinde olması nedeniyle en büyük tesellimiz oldu. Akademik personel, öğrencilerimiz tatil nedeniyle okulda değildi. Sadece idari personel buradaydı. Çok şükür can kaybımız yok. Yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen 2 personelimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde oksijen tedavisi aldılar. Çok şükür onların da durumu iyi. Hepimize geçmiş olsun. Bu yangından da gerekli dersleri çıkarıp, yangınla ilgili binalarımızda kullanacağımız malzemede daha seçici olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok şükür can kaybı olmadan yangını kontrol altına aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. 'ÖĞRENCİLERİMİZİ MAĞDUR ETMEYİZ'Yangının oluşturduğu hasar giderilene kadar öğrencilerin başka binalarda eğitim almaya devam edeceğini kaydeden Ünlü, "Ordu İtfaiye Daire Başkan'ımıza binayla ilgili inceleme yaptırdık. İlk etaptaki bilgilere göre binanın onarılarak kullanımının mümkün olduğunu ifade ettiler. Bu teknik incelemelerin ardından belli olacak ama inşallah binayı onararak, kullanabileceğimizi ümit ediyoruz. İnşallah 28 Şubat 'ta gelecek öğrencilerimizi diğer okullarımızda, binalarımızda misafir ederiz. Öğrencilerimizi mağdur etmeyiz" dedi.

Büyük hasara yol açan yangının bacadan çıktığı değerlendirilirken, kesin çıkış nedeninin ise itfaiyenin soruşturması sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

Mustafa KIRLAK/ GİRESUN,