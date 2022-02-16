Son dakika! Gölbaşı'nda çiftlikte çıkan yangında 50 kuzu öldü - Son Dakika

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 50 kuzu yanarak öldü.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Yayladağı Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Çakır'a ait çiftlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede yangın sırasında ahırda bulunan yaklaşık 50 kuzunun öldüğü belirlendi. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.