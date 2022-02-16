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Son dakika! Gölbaşı'nda çiftlikte çıkan yangında 50 kuzu öldü - Son Dakika

Son dakika! Gölbaşı'nda çiftlikte çıkan yangında 50 kuzu öldü

16.02.2022 19:47
Son dakika! Gölbaşı'nda çiftlikte çıkan yangında 50 kuzu öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 50 kuzu yanarak öldü.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 50 kuzu yanarak öldü.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Yayladağı Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Çakır'a ait çiftlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede yangın sırasında ahırda bulunan yaklaşık 50 kuzunun öldüğü belirlendi. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.


Son dakika! Gölbaşı'nda çiftlikte çıkan yangında 50 kuzu öldü
Son dakika! Gölbaşı'nda çiftlikte çıkan yangında 50 kuzu öldü
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Gölbaşı'nda çiftlikte çıkan yangında 50 kuzu öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Gölbaşı'nda çiftlikte çıkan yangında 50 kuzu öldü - Son Dakika
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