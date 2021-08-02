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Son dakika: Gönüllü veterinerler yangından etkilenen hayvanlar için zamanla yarışıyor - Son Dakika

Son dakika: Gönüllü veterinerler yangından etkilenen hayvanlar için zamanla yarışıyor

02.08.2021 11:02
Son dakika: Gönüllü veterinerler yangından etkilenen hayvanlar için zamanla yarışıyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'taki yangında alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara gönüllü klinik hizmeti veren veteriner hekimler, zamanında müdahaleleriyle onlarca hayvanı hayata döndürdü.

Antalya Manavgat'taki yangında alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara gönüllü klinik hizmeti veren veteriner hekimler, zamanında müdahaleleriyle onlarca hayvanı hayata döndürdü.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Alev Gürol Bayraktaroğlu ve beraberindeki gönüllü veterinerler ile Antalya Veteriner Hekimler Odasına bağlı üyeler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü Manavgat'ta yangından zarar gören hayvanların tedavisi için yoğun mesai harcıyor.

Hasar tespiti yapılan yerlerde ekipler, yangından zarar gören hayvanların yanık ve yaralarına müdahale ediyor. Hayvanların sahiplerine ise tedavinin devamı için yara merhemi, antibiyotik ve dezenfektan veriliyor.

Prof. Dr. Bayraktaroğlu ve beraberindeki gönüllü ekip, yaralı hayvanların bulunduğu bölgede çalışırken vatandaşların getirdiği yaralı serçe yavrusunu da hayata bağladı.

Adeta zamanla yarışılarak müdahalesi yapılan minik serçeye, yoğun bakım gıdası olarak kullanılan kedi-köpek maması verildi.

"İki gün içerisinde 20 hayvana müdahale ettik"

Prof. Dr. Bayraktaroğlu, AA muhabirine, tam donanımlı gezici klinik aracıyla yangın bölgesinde çalıştıklarını söyledi.

İki gündür hayvanlara müdahale ettiklerini anlatan Bayraktaroğlu, 4 cerrah, 4 dahiliyeci, 2 suni tohumlama ve 2 de egzotik hayvanlar konusunda uzmanın ekipte yer aldığını belirtti.

Bayraktaroğlu, yangından etkilenen yabani hayvanlara ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Daha çok büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla karşılaştık. Elimizden geldiği kadar gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar müdahale edeceğiz. Yangından etkilenen hayvanlarda ilk 48 saatte kafasını sallayarak ağızdan solunumu söz konusu. İyi bir sıvı tedavisi gerekiyor, bunu yapıyoruz. Hasta sahiplerine de serum setlerini bırakarak müdahaleyi sürdürmesini istiyoruz. Çoğu hayvanda yanık var, bunlara karşı müdahaleyi uyguladıktan sonra tedavinin devamında ne yapmaları gerektiğini hayvan sahiplerine öğretiyoruz. Açık yara tedavisinde kullanılacak ilaç ve malzemeleri de bırakarak tedaviyi tamamlıyoruz. İki gün içerisinde 20 hayvana müdahale ettik."

Yaralı minik serçe köpek mamasıyla hayata tutundu

Yaban hayvanlarının da yangında zarar gördüğünü, vakaları araştırdıklarını anlatan Bayraktaroğlu, şunları kaydetti:

"Yaralı serçe yavrusunu, gittiğimiz bir vakanın olduğu bölgede vatandaşlar getirdi. Yaban hayatı biriminden gelen uzman arkadaşlarla köpek mamasıyla besliyoruz. Onu da Manavgat'taki bir veteriner hekim arkadaşımızdan hızlıca aldık. Rektörlüğümüze ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkürü bir borç bilirim. Çok ciddi anlamda hem ilaç hem de malzeme desteğinde bulundular. Müdahale ettiğimiz hayvanları ertesi gün de kontrol edeceğiz. Bir hayvanı kaybettik. Vakalara yetişmemiz genelde 48 saati geçtiği için havyan kendisini toparlayamıyor. Kurtarabildiğimiz kadarı için mücadele ediyoruz."

Onlarcası telef oldu, kalanlarına hekimler müdahale etti

Gebeci Mahallesi'nde, yangında ağıldaki hayvanları telef olan ve 8 hayvanının da tedavisi süren Hüseyin Savaş, "Sağ olsun veteriner arkadaşlar bu yaralı hayvanları kurtarmaya çalışıyor. İnşallah kurtulur. Dün 04.00'te yangın burayı sarmış, köy tahliye edilmişti. Geldiğimizde her şey bitmişti. Bu hayvanlar sağ kalmış. Onların da tedavisi yapılıyor." dedi.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Veteriner, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Gönüllü veterinerler yangından etkilenen hayvanlar için zamanla yarışıyor - Son Dakika


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