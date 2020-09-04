Son dakika... Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyü Merkez Mahallesi'nde pozitif ve temaslı vakaların çokluğu nedeniyle bulaşın önlenmesine yönelik tedbirler alındığı kaydedildi.

Gümüşhane 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.

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