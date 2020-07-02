Son dakika güncel: Adıyaman'da, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Son dakika güncel haberine göre ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Adıyaman- Kömür Beledisi karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Engin Çiftçi yönetimindeki 02 AN 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Engin Çiftçi ile birlikte otomobilde bulunan Abdullah Çiftçi ve Hanım Çiftçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 00:58 Kaynak: DHA
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