Son dakika güncel: Ankara Büyükşehir Belediyesi Hasköy'de köprülü kavşak yapacak - Son Dakika

Son dakika güncel: Ankara Büyükşehir Belediyesi Hasköy'de köprülü kavşak yapacak

Son dakika güncel haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı'ndan şehir merkezine kesintisiz ulaşımın sağlanması ve trafik yoğunluğunun azaltılması için Hasköy'de köprülü kavşak projesini hayata geçirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı'ndan şehir merkezine kesintisiz ulaşımın sağlanması ve trafik yoğunluğunun azaltılması için Hasköy'de köprülü kavşak projesini hayata geçirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin uluslararası düzeyde en önemli ulaşım noktalarından biri olan Esenboğa Havalimanı'ndan şehir merkezine kesintisiz ulaşımı sağlamak için çalışmalara başlandı.

Kavşak Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde Fruko Kavşağı olarak bilinen bölgede inşa edilecek.

Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki sinyalize kavşak nedeniyle artan trafik yoğunluğu, projenin hayata geçmesiyle azalacak.

Çaldıran ve Yeşilöz mahallelerine giriş çıkış yapan sürücülerle Esenboğa Havalimanı istikametinde seyahat eden sürücüler köprülü kavşağın altına yapılacak sinyalize döner kavşakla daha kolay ulaşım sağlayabilecek.


Yeni köprülü kavşak, 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak inşa edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı, Hasköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Ankara Büyükşehir Belediyesi Hasköy'de köprülü kavşak yapacak - Son Dakika
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