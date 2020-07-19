Son dakika güncel: Hong Kong'da Kovid-19 salgınında "en yüksek günlük vaka artışı" - Son Dakika

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hong Kong'da son 24 saatte 108 yeni vakaya rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 1886'ya çıktı.

Hong Kong'da son olarak bir aydan kısa süre açık kaldıktan sonra Disneyland 'in yanı sıra geçen hafta barlar, spor salonları ve kulüpler kapatılmıştı.

Kamuya açık kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirdiklerini ifade eden Lam, günlük 10 bin testin yapılacağının sözünü verdi.

Lam, durumun "gerçekten kritik olduğuna ve kontrol altına alındığına dair işaret bulunmadığına" vurgu yaparak zaruri olmayan memurların evden çalışacağını söyledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi

Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak