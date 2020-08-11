Son dakika güncel: Malatya'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığındaki toplantıda, faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgiler verildi.

Orman yangınlarıyla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirten Vali Baruş, özellikle havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kurum ve kuruluş amirlerine talimatlar verdi, vatandaşların da konu ile ilgili daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.

Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı ise 25 orman işçisi ve 20 teknik personelle yangınlarla mücadele edileceğini ifade ederek, 4 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 1 gözetleme kulesi bulunduğunu kaydetti.

Görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona eren toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata ile Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak katıldı.