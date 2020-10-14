Son dakika haber... ABD'de bir cip açık hava restoranına daldı: 1 kişi öldü

Son dakika haberler... ABD'nin California eyaletinde aracının kontrolünü kaybeden bir sürücü (69), pazar günü açık hava restoranına daldı.

ABD'nin California eyaletinde aracının kontrolünü kaybeden bir sürücü (69), pazar günü açık hava restoranına daldı. Kameralara yansıyan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kuzey California'nın San Jose kentinde, bir sürücü kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç hızla bir alışveriş merkezinin otoparkında kurulan açık hava restoranına daldı. Açık hava restoranında yemek yiyen kişilerin üstünden geçen cip zorlukla dururken olayda bir kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazayı inceleyen polis, 69 yaşındaki sürücünün ani bir sağlık sorunu yaşadığını ve bu sebeple aracının kontrolünü kaybettiğini açıkladı. Yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiği ifade edildi. Kazayı inceleyen polis, 69 yaşındaki sürücünün ani bir sağlık sorunu yaşadığını ve bu sebeple aracının kontrolünü kaybettiğini açıkladı. Yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiği ifade edildi.



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